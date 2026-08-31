Мъж нахлу в дома на млада майка. Полицията: Недей да правиш повече така

Две майки и малките им деца са били подложени на тормоз от мъж в софийския квартал „Овча купел", съобщи Нова телевизия.

Мъж нахлул в дома на едната жена посред бял ден, а при другата опитал да разбие входната врата. Полицията пристигнала около 40 минути по-късно, но мъжът бил освободен от полицаите с молба да не прави повече така, разказаха жените.

„В 11:10 ч. бях с детето вкъщи и тъкмо трябваше да излезем навън. Изведнъж се чу силно тропане и някой се опита да влезе. Веднага звъннах на съпруга ми, а той подаде сигнал на 112. Дори не можах да стигна до вратата, защото бях толкова уплашена. От полицията казаха, че ще дойдат до 2-3 минути, а всъщност дойдоха 40 минути по-късно. Тропането продължи около 7-8 минути”, разказа първата потърпевша.

След това мъжът се качил на горния етаж при майка на дете на около годинка.

„Той направи първия си успешен опит да влезе вкъщи. Входната ни врата не беше заключена, защото съпругът ми беше около блока. Мъжът обаче не влезе като объркал се, а дойде до средата на всекидневната и застана на около 3 метра от мен и детето ми, което се беше вкопчило за крака ми от страх. Мъжът ни гледаше с кървавочервени очи и тогава трябваше да запазя пълно самообладание, за да го изгоня. С умерен тон му казах, че е сбъркал дома. Той обаче не каза нищо, а просто се гледахме, вдигна ръце, обърна се и с бавна походка тръгна. В същия момент по най-бързия начин заключих вратата. 5 секунди по-късно обаче той се върна и отново опита да влезе у дома. Съпругът ми се качи и намери човека около 2-3 минути по-късно. Той пое риск и с психологическа игра се опита да го изкара от сградата”, каза другата потърпевша.

Според едната майка човекът бил напълно адекватен и се опитал да се изкара жертва. „Оправда се с хапчета и каза: „Какво като кажа на полицията, че съм луд и не съм добре. Нищо не могат да ми направят”. И точно така се оказа. След пристигане на екипа му взеха личната карта, въведоха му ЕГН-то и го попитаха какво взима. Мъжът им показа малка зелена кутийка, а отговорът на полицая беше: „Добре. Заповядай. Недей да правиш повече така, защото наистина ще стреснеш някого”, твърди тя.

Единият полицай им казал просто да се приберат по домовете си. „Настоях мъжът поне да бъде изкаран от района, а отговорът беше „То така се трепат хора”, добави майката.

От полицията са потвърдили пред телевизията, че са изпратили екип на място. Станало ясно, че мъжът е бил в нетрезво състояние, а обяснението му е, че се объркал и потропал на чужда врата.