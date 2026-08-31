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В Стара Загора се разбраха за състава на РИК веднага, не е ставало така от години

Ваньо Стоилов

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Заседанието, на което партиите и коалициите в Стара Загора се разбраха са състава на РИК за президентските избори. Снимка: Областна администрация

За първи път от години политическите формации се обединиха около състава на Районната избирателна комисия (РИК) в Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г. Областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов, който ръководи консултациите, приветства  постигнатия консенсус."Политическите сили показаха, че могат да работят заедно и да бъдат образец за обществото, което очаква честни избори", заяви той, цитиран от пресцентъра на областната администрация.

Председател на РИК ще бъде адвокат Яна Иванова от коалиция „Прогресивна България". Трима заместник-председатели излъчиха формациите. Това са юристите Теодора Крумова от коалиция „ГЕРБ - СДС", дългогодишен председател на комисията, Станка Хърсева от коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България" и Яна Динева от партия „Възраждане". За секретар на РИК бе избран Междну Халид от партия „Движение за права и свободи - ДПС".

Според решение на ЦИК общият брой на членовете на РИК в Стара Загора е 17 души, включително председател, не по-малко от двама заместник-председатели и секретар.

На база резултатите от последните парламентарни избори и решение на ЦИК разпределението на местата в РИК е следното: за коалиция „Прогресивна България" - 8 членове, за коалиция „ГЕРБ–СДС" - 3 членове, за коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България" - 3 членове,  за партия „Движение за права и свободи - ДПС" - 2 членове и за партия „Възраждане" - 1 член.

Протоколът от проведените консултации, заедно с представените предложения от партиите и коалициите, ще бъде изпратен в Централната избирателна комисия (ЦИК).

ЦИК ще назначи РИК до 4 септември 2026 г.

Заседанието, на което партиите и коалициите в Стара Загора се разбраха са състава на РИК за президентските избори. Снимка: Областна администрация

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