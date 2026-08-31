Партиите не се разбраха за състава на РИК в Пазарджик

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Централната избирателна комисия ще определи окончателно ръководството на РИК Пазарджик за предстоящите президентски избори на 25 октомври, след като политическите партии не постигнаха консенсус по време на проведените консултации. Това коментира областният управител на Пазарджик Борислав Богословов след проведените консултации с представители политическите партии в 52-то Народно събрание.

Съгласно решение на ЦИК, съставът на РИК за райони с до 9 мандата, какъвто е и 13-ти Пазарджишки избирателен район, е от 13 членове, включително председател, не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 1, е както следва:

- за коалиция „Прогресивна България" – 6 членове; за коалиция „ГЕРБ-СДС" – 2 членове; за коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България" – 2; за партия „Движение за права и свободи – ДПС" – 2 членове; за партия „Възраждане" – 1 член;

За председател на РИК Пазарджик постъпи единствено предложение от Коалиция „Прогресивна България" – Александър Чалъков

За заместник-председател постъпиха две предложения: от коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България" – Христина Ганчева и от партия „Възраждане" – Александър Люцканов

За секретар на РИК Пазарджик постъпиха две предложения: от коалиция „ГЕРБ-СДС" - Йордан Кожухаров, от партия „Движение за права и свободи – ДПС - Али Чешмеджиев.

В хода на консултациите областният управител съобщи, че постъпилите предложения за състава на РИК – Пазарджик не надхвърлят определената от ЦИК численост. Общо за членове на РИК Пазарджик са постъпили 13 кандидатури, колкото е определеният за 13-ти пазарджишки избирателен район състав на РИК. Борислав Богословов предложи увеличаване броя на заместник‑председателите на трима и попита дали някой от представителите на политическите сили ще коригира, допълни или оттегли първоначалното си предложение в търсене на компромис.

С аргумент за постигане на консенсус и участие на всяка парламентарно представена политическа сила в ръководството на районната избирателна комисия, народният представител и координатор на коалиция „Прогресивна България" Милен Трифонов също призова колегите си да преразгледат предложенията си.

След изслушване на упълномощените представители, партиите не постигнаха съгласие за позицията секретар на РИК Пазарджик.

Поради липса на консенсус протоколът от проведените консултации при областния управител ще бъде изпратен в Централната избирателна комисия, която ще определи окончателния ръководен състав на РИК Пазарджик.