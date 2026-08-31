Продължава гасенето на пожара край Рилския манастир

И днес ще продължи гасенето на пожара в Рила планина над Кирилова поляна, каза за БТА говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка. До мястото на пожара отново ще има екипи на Рилската света обител, Природен парк „Рилски манастир", противопожарни екипи от дирекциите на пожарната в Кюстендил и Рила. Мястото първоначално ще бъде проучено с дрон на пожарната, след което ще бъдат предприети и последващи действия, в зависимост от ситуацията, каза Табачка.

Пожарът е в недостъпен район, но няма опасност да обхване горски фонд, казаха още от полицията. Той възникна вчера, на около 1 км от Кирилова поляна.