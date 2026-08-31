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Разкриха парник, превърнат в домашна оранжерия за отглеждане на марихуана в Ново бърдо

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Разкриха парник, превърнат в домашна оранжерия за отглеждане на марихуана в Ново бърдо (снимката е илюстративна)

Наркопарник с канабисова реколта разкриха криминалисти при акция в Драгоманско, съобщиха от полицията.

Специализираната полицейска операция е проведена на 28 август от служители на РУ-Сливница. Около 9.30 часа те претърсили частен имот в село Ново бърдо, обитаван от криминално проявен мъж.

В близост до къщата криминалистите попаднали на парник, който бил оборудван като домашна оранжерия за отглеждане на марихуана. При претърсването са иззети около 2,7 кг суха тревиста маса, 15 спринцовки с кафява течност с общ обем 230 мл и две UV лампи.

В парника са открити и 13 засадени канабисови растения с височина между 1 и 2,5 метра.

Обитателят на имота е задържан за срок до 24 часа. След бързото приключване на действията по разследването 45-годишният столичанин е привлечен като обвиняем. С прокурорско постановление той е задържан за 72 часа.

Разкриха парник, превърнат в домашна оранжерия за отглеждане на марихуана в Ново бърдо (снимката е илюстративна)

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