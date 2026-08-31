85-годишен шофьор се бори за живота си след катастрофа на пътя София - Варна

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Лекарите във Великотърновската болница се борят за живота на 85-годишен мъж от Стражица, шофирал една от колите в тежки сблъсък на главния път София- Варна, в района на разклона за село Кесарево. По първоначална информация там в неделя преди обед са се ударили челно два леки автомобила.

Другият водач е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. На двамата са взети кръвни проби. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

По случая е образувано досъдебно производство.

Преминаването на автомобилите бе затруднено за часове, регулираше се от полицията в едната лента.