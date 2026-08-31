Илияна Йотова в писмо до БСП: Благодаря за подкрепата и доверието!

Благодаря за доверието. Благодаря за подкрепата. Благодаря за всичко, което стои зад тези две думи – общия път, времето заедно, изпитанията. Това пише президентът Илияна Йотова в писмо до българските социалисти.

„Благодаря за доверието. Благодаря за подкрепата. Благодаря за всичко, което стои зад тези две думи – общия път, времето заедно, изпитанията. Единодушното решение на НС на БСП в подкрепа за моята кандидатура за вицепрезидент на България е важен политически акт, но и изключителна лична отговорност за мен", казва тя.

„Бяхме заедно в години на неуспехи и победи, трудни решения, спорове и надежди. Срещнах силни и решителни хора. Научих много и в съгласие, и в несъгласие. Всичко това е част от човека и политика, който съм днес.", пише още тя. По думите ѝ никога не би пренаписала биографията си според политическата конюнктура, защото човек трябва да знае откъде е тръгнал и да има смелостта да го каже.

„Да бъдеш президент на всички български граждани не означава да се откажеш от себе си. Не означава да заличиш пътя си. Не означава да забравиш хората, с които си вървял. Напротив – вярвам, че човек може да бъде истински независим само когато е честен за това откъде идва, какво го е изградило и в какво вярва.", казва още Йотова.

Тя е категорична, че политиката има смисъл само когато в нейния център стои човекът, а държавата има смисъл, когато човекът знае, че няма да остане сам.

Според нея отговорността на политиката е именно в това да върне на българските граждани увереността, че имат значение, както и смисъла на думата „заедно". Йотова изразява увереност, че в тази си битка не е сама.

Ето и пълния текст на писмото на президента:

До Предеседателя на БСП,

До ИБ на НС на БСП,

До НС на БСП,

До българските социалисти,

Благодаря за доверието. Благодаря за подкрепата. Благодаря за всичко, което стои зад тези две думи – общия път, времето заедно, изпитанията.

Единодушното решение на НС на БСП в подкрепа за моята кандидатура за президент на България е важен политически акт, но и изключителна лична отговорност за мен.

Бяхме заедно в години на неуспехи и победи, трудни решения, спорове и надежди. Срещнах силни и решителни хора. Научих много и в съгласие, и в несъгласие. Всичко това е част от човека и политика, който съм днес.

Никога не бих пренаписала биографията си според политическата конюнктура. Човек трябва да знае откъде е тръгнал и да има смелостта да го каже.

Да бъдеш президент на всички български граждани не означава да се откажеш от себе си. Не означава да заличиш пътя си. Не означава да забравиш хората, с които си вървял.

Напротив – вярвам, че човек може да бъде истински независим само когато е честен за това откъде идва, какво го е изградило и в какво вярва.

Вашето доверие днес ми възлага най-голямата отговорност – да бъда кандидат за президент на България!

Ние знаем, че политиката има смисъл само когато в нейния център стои човекът. Държавата има смисъл, когато човекът знае, че няма да остане сам. Когато е болен, когато загуби работата си, когато остарява. Когато се тревожи дали детето му ще получи добро образование. Когато работи честно, но трудно стига до края на месеца. Когато има чувството, че никой не го чува.

Вярваме, че едно общество не е силно само когато икономиката расте. То е силно, когато хората му могат да живеят достойно. Когато трудът има стойност. Когато справедливостта не е дума от предизборна програма, а усещане във всяко наше действие.

Това не са идеи само от миналото. Това са въпросите на бъдещето. Защото светът става все по-богат и едновременно с това все повече хора се чувстват несигурни. Технологиите ни дават невиждани възможности, но много хора се страхуват, че ще останат ненужни. Имаме повече информация от всякога, а хората все по-често имат усещането, че никой не чува гласа им.

Искаме да оставим мирен свят, в който днешните и утрешни млади хора свободно ще живеят, ще развиват талантите си, ще отглеждат децата и ще управляват бъдещето.

И точно тук започва отговорността на политиката. Тук и аз виждам своята отговорност. Да върнем на българските граждани увереността, че имат значение. Да върнем смисъла на думата „заедно". И зная, че не съм сама!

В това съм вярвала и в това продължавам да вярвам.

Затова днес мога спокойно и с чиста съвест да кажа едновременно две неща:

Благодаря на Българската социалистическа партия за подкрепата за президентсаката ми кандидатура. За доверието! За отговорността, която ми давате с него! Дългът на президента е към България и към всеки български гражданин. И пред тези, които никога не са ме подкрепяли.

Аз така разбирам служенето на България – с честност към пътя, който съм извървяла, с независимост в решенията си и с отговорност към всеки български гражданин.

Благодаря ви!

Илияна Йотова