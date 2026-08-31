Мъж е с избит зъб след меле в центъра на село до Елена, празнували събор

Служители на полицейското управление в Елена потушиха разпра в центъра на с. Руховци. Един е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР, съобщиха от полицията.

В неделя около 2,30 ч през нощта на тел. 112 е получен сигнал за скандал между група хора в центъра на с. Руховци, където през уикенда имало селски събор. Подпийнали компании се спречкали и се сбили. Към мястото са насочени екипи на полицията, които установили един пострадал в мелето местен жител, който е с избит зъб.

Като извършител на деянието е задържан 26-годишен от Елена. По случая се води досъдебно производство.