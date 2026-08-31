Задържаха 12 роми на шумен купон за съпротива срещу полицаи в село Димча

Служители на РУ – Павликени задържаха 12 гуляйджии за неизпълнение на полицейско разпореждане и съпротива на полицаи. Случката се разиграла в павликенското село Димча. Местен жител се прибрал от гурбет в Германия в началото на август и в дома му започнали непрестанни купони със силна музика. В полицията в Павликени вече имало 4 сигнала за нарушаване на нощната тишина. В събота около 23 ч. на тел.112 е получено поредно обаждане за шумен купон в с. Димча. Докъм 1ч. през нощта последвали още 3 сигнала. Изпратеният на адреса полицейски екип пуснал пуснал буркани и сирена, в опит да накара домакина и празнуващите да излязат за проверка. Тогава 12 роми започнали да се държат агресивно с униформените, предприели непристойни действия и съпротива към полицейските служители, придружени с изключителен цинизъм и дързост, съобщи ОДМВР -Велико Търново. На мястото били извикани още две патрулки от Полски Тръмбеш и Горна Оряховица, за да се овладее ситуацията.

Задържани са 12 души на възраст от 22 до 47 години от селата Димча и Върбовка, от тях 4 жени. Започнато е досъдебно производство за хулиганство и неизпълнение на полицейско разпореждане.