300 души чистят потопеното Струмяни, бедственото положение е до 30 септември

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Мащабната мобилизация в Струмяни обединява усилията на държавните и местните институции, специализираните служби, екипи от различни звена и десетки доброволци, които работят рамо до рамо в засегнатите населени места. Селото бе буквално потопено преди седмица от пороен дъжд и свличане от Пирин на тонове кал, дървета, камъни.

Днес над 300 души от различни институции, служби, звена и доброволци са на терен и участват в дейностите по преодоляване на последствията от бедствието.

На терен работят и 20 военнослужещи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване под ръководството на лейтенант Радослав Кръстев.

Военните екипи разчистват натрупаните наноси, кал, тиня, растителност и отпадъци, както и падналите дървета.

Работата продължава с пълна мобилизация, като основният приоритет е оказването на помощ на жителите, почистването и възстановяването на засегнатите райони и възможно най-бързото връщане към нормалния ритъм на живот.

Община Струмяни благодари на всички над 300 души, които днес са на терен, както и на държавните звена и институции, организациите, дарителите и доброволците, които продължават да оказват подкрепа.

Бедственото положение в общината е удължено до края на септември. То беше в сила до 01:00 часа тази нощ, но със заповед на областния управител на Благоевград Васил Трендафилов е удължено с 1 месец.

До дни се очаква да започне изплащането на първите помощи за пострадалите семейства.

Все още водата в Струмяни и околните села остава негодна за пиене. Осигурени са достатъчно количества бутилирана вода за жителите, доброволците и екипите на терен. В следващите дни се очакват допълнително големи доставки на питейна вода, осигурени от държавата и Българския Червен кръст.

Основните пътища до населените места вече са почистени, възстановени са електрозахранването и водоснабдяването, а пострадалите къщи са отводнени и почистени. Остава обаче сериозна работа по общинската инфраструктура, улиците и коритото на реката.

„Основната част от артериите за сигурен достъп до всички населени места са изчистени. Остава още много работа, но основното е, че къщите бяха изчистени, възстановено беше водоснабдяването и електричеството. Остава изключително много работа по изнасяне на наносния слой и все още останалите дървета, които се извозват на определените площадки. Тежката техника работи по улиците и в коритото на реката за отстраняване на наноси, коренища и паднали дървета. Предстои и възстановяване на участъци от реката, стадиони и друга общинска инфраструктура", каза кметът на община Струмяни Емил Илиев.

Наводнението засегна около 33 къщи, на които са залети приземни и първи етажи. Предстои дезинфекция на жилищата както и, след почистване, на цялото село