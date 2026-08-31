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300 души чистят потопеното Струмяни, бедственото положение е до 30 септември

Тони Маскръчка

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300 души чистят потопеното Струмяни.

Мащабната мобилизация в Струмяни обединява усилията на държавните и местните институции, специализираните служби, екипи от различни звена и десетки доброволци, които работят рамо до рамо в засегнатите населени места. Селото бе буквално потопено преди седмица от пороен дъжд и свличане от Пирин на тонове кал, дървета, камъни.

Днес над 300 души от различни институции, служби, звена и доброволци са на терен и участват в дейностите по преодоляване на последствията от бедствието.

На терен работят и 20 военнослужещи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване под ръководството на лейтенант Радослав Кръстев.

Военните екипи разчистват натрупаните наноси, кал, тиня, растителност и отпадъци, както и падналите дървета.

Работата продължава с пълна мобилизация, като основният приоритет е оказването на помощ на жителите, почистването и възстановяването на засегнатите райони и възможно най-бързото връщане към нормалния ритъм на живот.

Община Струмяни благодари на всички над 300 души, които днес са на терен, както и на държавните звена и институции, организациите, дарителите и доброволците, които продължават да оказват подкрепа.

Бедственото положение в общината е удължено до края на септември. То беше в сила до 01:00 часа тази нощ, но със заповед на областния управител на Благоевград Васил Трендафилов е удължено с 1 месец.

До дни се очаква да започне изплащането на първите помощи за пострадалите семейства.

Все още водата в Струмяни и околните села остава негодна за пиене. Осигурени са достатъчно количества бутилирана вода за жителите, доброволците и екипите на терен. В следващите дни се очакват допълнително големи доставки на питейна вода, осигурени от държавата и Българския Червен кръст.

Основните пътища до населените места вече са почистени, възстановени са електрозахранването и водоснабдяването, а пострадалите къщи са отводнени и почистени. Остава обаче сериозна работа по общинската инфраструктура, улиците и коритото на реката.

„Основната част от артериите за сигурен достъп до всички населени места са изчистени. Остава още много работа, но основното е, че къщите бяха изчистени, възстановено беше водоснабдяването и електричеството. Остава изключително много работа по изнасяне на наносния слой и все още останалите дървета, които се извозват на определените площадки.  Тежката техника работи по улиците и в коритото на реката за  отстраняване на наноси, коренища и паднали дървета. Предстои и възстановяване на участъци от реката, стадиони и друга общинска инфраструктура", каза кметът на община Струмяни Емил Илиев.

Наводнението засегна около 33 къщи, на които са залети приземни и първи етажи. Предстои дезинфекция на жилищата както и, след почистване, на цялото село

300 души чистят потопеното Струмяни.
300 души чистят потопеното Струмяни.
300 души чистят потопеното Струмяни.
300 души чистят потопеното Струмяни.
300 души чистят потопеното Струмяни.
300 души чистят потопеното Струмяни.

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