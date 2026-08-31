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От 2 до 7 см се е покачило нивото на река Дунав по нашия бряг

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Река Дунав

Ново повишение на нивото на река Дунав е отчетено през последните 24 часа в целия български участък. Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

При водомерен пост Русе е отчетена най-голямата разлика за последното денонощие, като повишението е със 7 сантиметра. При Свищов повишението е с 6 сантиметра, при Оряхово, Никопол и Лом - с 4 сантиметра, а при Ново село, Видин и Силистра - с 2 сантиметра, предава БТА.

По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Край Русе нивото на реката днес е минус 120 см спрямо условната кота нула. Прогнозата за идните два дни е то да се повиши с още пет сантиметра.

Река Дунав

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