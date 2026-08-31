Задържаха трима с положителни тестове за наркотици в Добричко

Трима мъже са задържани при проверки в Добричко, след като тестовете им за употреба на наркотични вещества са дали положителни резултати. В два от случаите водачите доброволно са предали и наркотици, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 30 август около 10:20 часа в Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Ситроен", управляван от 25-годишен мъж. При извършения тест за употреба на наркотични и упойващи вещества е отчетен положителен резултат за амфетамин и метаамфетамин. Водачът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

В хода на проверката 25-годишният мъж е предал свивки с кристално вещество, които при полевия тест са реагирали на амфетамин. За случая е образувано бързо полицейско производство.

Ден по-рано – на 29 август около 15:10 часа, в Шабла е спрян за проверка лек автомобил „Опел", управляван от 29-годишен мъж. Тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества е отчел положителен резултат за канабис. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство.

При проверката водачът е предал няколко пакетчета със суха тревна маса, реагираща на канабис, както и метален гриндер. За намерените вещества също е образувано бързо полицейско производство.

На 30 август около 15:30 часа в Добрич е извършена проверка и на 28-годишен мъж. В хода на проверката той е предал пакетче с кристали, които при полевия тест са реагирали на наркотичното вещество метаамфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство.