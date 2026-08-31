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Две жени изтрезняват в ареста, пили и шофирали край Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

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Две пияни жени и един мъж, седнали да шофират, са хванати от служители на Пътна полиция и РУ – Велико Търново в петък. 33-годишна от село Шейново е била с 2.43 промила алкохол. Спряна е около 22 ч. на пътя София- Варна.  При проверка на водачката за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,43 промила. Дала е кръвна проба за химичен анализ. Задържана е за срок до 24 часа по ЗМВР.

В петък около 04,30 ч. в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 69-годишен местен жител. Дрегерът при него е отчел 1,30 промила. Той е дал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР.

Отново призори, в  4 ч., пак в старата столица е спрян лек автомобил, управляван от 24-годишна местна жителка. При проверка за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,31 промила. Дала е кръвна проба. Задържана е за срок до 24 часа по ЗМВР.

По трите случая са образувани преписки.

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