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Жена намушка мъжа си с нож, той я удари по главата

Тони Маскръчка

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Арестуваха жена, намушкала с нож мъжа си. Снимка: 24 часа

Скандал между съпрузи прерасна във физическа саморазправа. В края на миналата седмица в къща в кюстендилското с. Лозно е възникнал скандал между 54-годишен мъж и 30-годишната му съпруга.

Мъжът е бил намушкан с нож в областта на корема от съпругата му. Тя пък е с контузна рана на главата.Жената е посетила болницата с баща си. Прободеният мъж е закаран с линейка до болницата в Кюстендил, но категорично е отказал да му бъде направена операция, а по-късно е освободен.

Жената е задържана с полицейска заповед в ареста на РУ Кюстендил, досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил и е уведомена прокуратурата.

Арестуваха жена, намушкала с нож мъжа си.

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