Жена намушка мъжа си с нож, той я удари по главата

Скандал между съпрузи прерасна във физическа саморазправа. В края на миналата седмица в къща в кюстендилското с. Лозно е възникнал скандал между 54-годишен мъж и 30-годишната му съпруга.

Мъжът е бил намушкан с нож в областта на корема от съпругата му. Тя пък е с контузна рана на главата.Жената е посетила болницата с баща си. Прободеният мъж е закаран с линейка до болницата в Кюстендил, но категорично е отказал да му бъде направена операция, а по-късно е освободен.

Жената е задържана с полицейска заповед в ареста на РУ Кюстендил, досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил и е уведомена прокуратурата.