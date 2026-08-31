Над 300 тона отпадъци са премахнати от столичния парк „Врана“

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Над 300 тона растителни отпадъци са извозени от парк-музей „Врана", близо 150 паднали дървета са премахнати, а над 300 декара тревни площи са окосени. Това съобщи столичният кмет Васил Терзиев. Той добави, че за него възстановяването на парка е лична кауза.

Столичната община продължава интензивните дейности по обезопасяване и разчистване на парк-музей „Врана". Физическата работа на терен започна на 20 август, като постоянно са ангажирани над 50 служители – тримеристи, оператори на храсторези, секачи и косачи. През почивните дни броят на работещите на място достига почти 90 души.

„Важно е, че вече сме на терен, работим всеки ден и резултатите започват да се виждат", заяви Васил Терзиев.

По думите му паркът е място с голяма историческа стойност за София и не трябва да бъде занемаряван.

„Когато едно място носи толкова история и е истински ценно за София, е недопустимо да бъде занемарено. За мен е лична кауза да върнем безопасността и облика на парк-музей „Врана", посочи столичният кмет.

Към момента основните дейности са насочени към обезопасяването на територията. Работи се по разтрупване, раздробяване и извозване на падналите дървета, извличане на паднали клони от тревните площи, косене и прочистване на основните маршрути и алеи.

До момента са извозени над 300 тона растителни отпадъци, премахнати са близо 150 паднали дървета и са окосени над 300 декара тревни площи, включително пространствата между съществуващата растителност.

„Разчистваме алеите и основните маршрути, за да може територията да бъде подготвена за следващите етапи от възстановяването", посочи Терзиев.

Всички пътеки в горската част са прочистени от паднали дървета и вече са напълно проходими за работни автомобили и пожарни коли. Мерките са задължителна подготовка на трасетата за следващия етап, когато ще започне контролирано рязане и сваляне на опасните изсъхнали дървета.

„Това е мащабна работа, която изисква хора и специализирана техника", заяви Васил Терзиев.

За дейностите е осигурен специализиран автопарк и техника – четири камиона за транспортиране на отпадъците, един комбиниран багер за тежки теренни манипулации, две палцови косачки и три високопроизводителни седлови косачки за обработка на тревните площи. Използват се и специализирани машини за разтрупване и раздробяване на дървета.

ОП „Паркове и градски градини" работи в координация с ОП „Общински земи и гори", откъдето е осигурена допълнителна техника и експертиза за най-сложните участъци и за работа с едроразмерни дървета с височина до 40 метра. От общинското предприятие посочват, че продължава и привличането на допълнителен персонал и специализирана техника.

„Задължителната подготовка и обезопасяването на терена е първият етап. Следва по-сложната работа по контролираното рязане и сваляне на опасните изсъхнали дървета", каза Терзиев.

От Столичната община информират, че заради ниското качество и увреденото състояние на дървесината тя е непригодна за промишлена употреба. За да бъде оползотворен ресурсът и дървесният материал да получи втори живот, той ще бъде преработен на място и използван за мулчиране на парковите алеи в парк-музей „Врана", както и в други столични паркове.

След фактическото приемане на територията на 22 юни и проведените в началото на август срещи с представителите на Фонд „Цар Борис и Царица Йоанна" – царски дворец „Врана", е предприета спешна мобилизация за обезопасяването и разчистването на парка.

„Предстои ни още много работа. Но важното е, че вече сме на терен, работим всеки ден и резултатите започват да се виждат. Продължаваме", заяви в заключение столичният кмет.