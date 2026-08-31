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Във Видинско спипаха шофьор да кара с 2,27 промила

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Дрегер Снимка: Дима Максимова

Видинчанин на 41 години е задържан, след като е управлявал автомобил с 2,27 промила алкохол и е причинил пътнотранспортно произшествие във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал на 30 август около 19:15 часа на бул. „Панония". При движение на заден ход водачът на лек автомобил с видинска регистрация е блъснал паркиран товарен автомобил.

При проверката с техническо средство дрегерът е отчел 2,27 промила алкохол. Водачът е бил съпроводен до видинската болница, където е отказал да даде проби за медицинско изследване.

По случая е образувано бързо производство.

БТА припомня, че на 23 август във Видин беше установен и 52-годишен шофьор на товарен автомобил с 3,62 промила алкохол, който при маневри е повалил ограда и се е блъснал в метален навес на колонка за зареждане на горива.

Дрегер

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