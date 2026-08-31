Починали мъж и жена вдигнаха на крак полицията в Дупница

Двама мъртви вдигнаха полицията на крак в Дупница. Вчера в РУ Дупница е получен сигнал за намерена починала в дома й 48-годишна жена в гр. Бобошево. При извършения оглед на място следи от насилие не са установени, а трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. За случая е уведомен дежурен прокурор.

На 29 август малко след 17.30 ч. в землището на дупнишкото с. Бистрица, в местността Чешма Гергана, е намерен трупът на 50-годишен мъж от столицата. При извършения оглед на място от дежурна полицейска група следи от насилие не са открити. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.