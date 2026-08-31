Наркотични гъби и синтетична дрога хванаха търновски полицаи

Наркотични вещества пипнаха служители на полицейски участък – Килифарево и районните управления в Горна Оряховица и Стражица. В петък около 20 ч. в хода на специализирана полицейска операция в Килифарево е извършена проверка на младеж от Велико Търново. Намерен и иззет е контейнер със зеленикава течност, която при полеви наркотест е реагирала на синтетичен канабиноид. Образувана е преписка.

Същата вечер в Горна Оряховица е извършена проверка на местен жител, в който е намерена бучка бяло прахообразно вещество, с тегло около 1 грам, което при полеви наркотест е реагирало на метаамфетамин. Той е задържан за 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство, съобщиха от полицията.

В петък около обяд в района на жп гарата в село Кесарево е извършена проверка на 23-годишен от Габрово и 32-годишен от София. От първия е иззета свивка, съдържаща растения от рода на гъбата, които при полеви наркотест са реагирали на кокаин. Наркотичните гъби с тегло около 5 грама. Образувано е досъдебно производство. От втория са иззети около 2 грама листна маса, която при тест е реагирала на канабис. Срещу него е започнато бързо производство.