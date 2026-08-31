Започва почистването на съдовете за отпадъци от опаковки в Русе и населените места от общината

От днес, 31 август, започва поетапното измиване на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на град Русе, съобщиха от общината.

Дейността се извършва по график от дружеството по оползотворяване на отпадъци от опаковки, с което Община Русе има сключен договор за сътрудничество. Миенето ще започне поетапно в ЦЮР и кв. „Хъшове", след което ще продължи в Централна градска част и кв. „Възраждане", кв. „Дружба" и кв. „Чародейка", а след тях – в кв. „Родина" и кв. „Здравец".

След приключване на дейността в град Русе ще започне миенето на съдовете и в населените места на общината, в които има налични съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Разделното събиране на отпадъците е от съществено значение за опазването на околната среда и човешкото здраве. Община Русе призовава гражданите да използват съдовете по предназначение и в съответствие с действащите законови разпоредби.