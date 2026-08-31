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Хванаха шофьор с 3,04 промила алкохол на плажната алея в Шкорпиловци

Надежда Алексиева

[email protected]

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Полиция Снимка: Дима Максимова

32-годишен шофьор е заловен с 3,04 промила алкохол зад волана, съобщиха от полицията във Варна.

Мъжът е спрян за проверка в събота около 12:18 ч. на плажната алея в село Шкорпиловци от екип на Четвърто районно управление.

При проверката техническото средство е отчело 3,04 промила алкохол в издишания въздух. На водача е издаден талон за медицинско изследване и той е отведен в болнично заведение, където е дал кръвна и уринна проба.

32-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.

Полиция

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