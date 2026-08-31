Външно предупреждава за риск от нови наводнения между Тибет и Непал

В граничния район между Тибет и Непал има опасност от вторични наводнения през следващите дни, предупреждава Министерството на външните работи.

Причината е рискът от пробив на изкуственото езеро, образувало се след свлачище в планински район на границата между Тибет и Непал на 26 август. При евентуално разкъсване на образувалото се езеро може да се излеят големи водни количества. Опасността се увеличава и заради очакваните обилни валежи в района.

МВнР препоръчва на българските граждани, които пътуват самостоятелно или организирано в региона, стриктно да следват указанията на местните власти и да избягват пътувания в близост до засегнатите райони.

Българите, които се намират на тибетска територия и се нуждаят от съдействие, могат да се свържат с посолството на България в Китай на телефон +86 156 4658 8195. В извънработно време са достъпни и телефоните +86 156 4658 8195 и +86 10 6532 1916. Сигнали могат да се изпращат и на [[email protected]](mailto:[email protected]).

За българските граждани на територията на Непал съдействие оказва посолството на България в Индия. Телефоните за връзка са +91 11 26115550, +91 11 26115549 и +91 11 24121054, а дежурният телефон извън работно време е +91 9910999498. Сигнали се приемат и на [[email protected]](mailto:[email protected]).

При бедствени ситуации българските граждани могат да се обръщат и към денонощните телефони на дирекция „Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616. Има възможност за контакт и на [[email protected]](mailto:[email protected]).

От МВнР препоръчват на българите, които пътуват или пребивават временно или постоянно в чужбина, да се регистрират в рубриката „Пътувам за..." на сайта на ведомството или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано". Регистрацията улеснява оказването на бърза консулска помощ при извънредни ситуации.

Междувременно стана ясно, че българската гражданка, за която по-рано МВнР съобщи, че е получила съдействие от българското посолство в Делхи за издаване на временен паспорт, вече може да бъде изключена от списъка на изчезналите чуждестранни граждани.

По последни данни на непалските власти жертвите на природното бедствие са достигнали 903 души. Спасени са 10 461 души, а 4247 души се водят безследно изчезнали.