Ограничават двупосочно движението в пловдивския участък на Подбалканския път

Временно се спира движението двупосочно в пловдивския участък на Подбалканския път, съобщиха от МВР. Мярката се налага заради етап от 73-та Международна колоездачна обиколка на България, който преминава през област Пловдив и ще е в сила от 13 часа до крайното приключване на този етап от състезанието, което е предвидено след 16 часа.

Над 230 служители от пловдивската дирекция на МВР ще осигуряват безпрепятственото придвижване на състезателите, които утре преминават с велосипедите си от Казанлък през Карлово, Кърнаре, проход Троян-Кърнаре и стигат до Троян.

Полицейските екипи ще се грижат за цялостното обезпечаване на пътната безопасност по трасето с общо 48 патрулни автомобила и 10 мотоциклета. Създадена е организация моторните превозни средства да се спират поетапно и в двете посоки и да се пренасочват към възможни обходни маршрути през автомагистрала "Тракия" или през Пирдоп.