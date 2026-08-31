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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23479417 www.24chasa.bg

Нападнаха полицай по време на оглед на тежка катастрофа в Берковица

Камелия Александрова

[email protected]

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Служители от РУ Берковица изясняват обстоятелствата около нападение над полицай

Служители на Районното управление в Берковица изясняват обстоятелствата около нападение над полицай, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Инцидентът е станал на 30 август около 4:15 ч. на ул. „Николаевска" в Берковица, където полицейски екип извършвал оглед на място на тежко пътнотранспортно произшествие.

Група близки на загиналия при катастрофата мотористи пречели на служителите от „Пътна полиция" да изпълняват задълженията си. 44-годишен мъж от София, брат на починалия, нанесъл удар с юмрук в областта на врата на младши автоконтрольор.

В резултат на удара полицаят загубил съзнание. Той е настанен в хирургичното отделение на МБАЛ – Монтана.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 270, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Служители от РУ Берковица изясняват обстоятелствата около нападение над полицай

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