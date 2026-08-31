Пешеходка е с опасност за живота след удар от кола при движение на заден ход в Смолян

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74-годишна пешеходка е пострадала тежко при пътнотранспортно произшествие в Смолян. Инцидентът е станал в района на кръстовището на улиците „Д-р Петър Берон" и „Коста Аврамиков".

По първоначални данни 53-годишен мъж от Смолян, управлявайки лек автомобил „Фолксваген Пасат", при движение на заден ход е блъснал възрастната жена, която се е намирала на пътното платно, съобщи полицията„.

Пострадалата е транспортирана за лечение в УМБАЛ „Св. Георги" – Пловдив. Тя е с множество травми в областта на главата и е с опасност за живота.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.