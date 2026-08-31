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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23479486 www.24chasa.bg

Куче уби 82-годишния си стопанин в Стара Загора

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Куче СНИМКА: Pixabay

Мъж на 82 години е починал след като е бил ухапан от кучето си в Стара Загора, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е получен в съботния ден малко след 15 часа от мъж на 53 години.

По първоначална информация в двора на вила четиригодишно домашно куче порода „Каракачанска" е умъртвило собственика си чрез ухапване.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. Установено е, че кучето е без паспорт и чип.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата продължава, предава БТА.

Куче СНИМКА: Pixabay

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