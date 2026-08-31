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Пловдивчанин се напи и нападна съседи в район "Тракия"

24 часа Пловдив онлайн

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Извършителят е задържан. СНИМКА: Пиксабей

Оказал яростна съпротива и при задържането си

Пловдивчанин е задържан за груба хулиганска проява и проявена агресия към служители на реда, съобщават от полицията. Около 20,30 ч. в неделя патрул на Пето РУ бил изпратен в блок в район "Тракия" по сигнал, че хора са нападнати от техен съсед без никакви основания. Извършителят - 29-годишен мъж във видимо нетрезво състояние, отказал да изпълни указанията на полицаите, а при задържането и отвеждането му с патрулния автомобил оказал яростна съпротива. Срещу него е започнато бързо производство за хулиганство. 

Извършителят е задържан. СНИМКА: Пиксабей

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