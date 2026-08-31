ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ изпреварват Русия по износ на суров петрол за ...

Времето София 33° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23479650 www.24chasa.bg

Хастара и Пуйката хванати 24 часа след кражбата на беемвето, то е открито

Димитър Мартинов

[email protected]

5368
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Асен Колев-Хастара

Само 24 часа след кражбата на кола в София са били задържани Асен Колев-Хастара и Валентин Кирилов-Пуйката. Те са били арестувани край пернишкото село Студена. 

Сигналът за кражбата на беемвето бил подаден на 29 август. То било задигнато от столичния кв. "Студентски град". Още на следващия ден криминалисти от 7-о РУ в София, сектор "Автокражби" в СДВР, ОД на МВР - Перник, и Националната полиция, открили колата край Студена. Хастара и Пуйката били близо до нея. Те са обвинени за кражбата на колата.

Двамата мъже имат дълги досиета, пълни с кражби на коли.

Асен Колев-Хастара

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)