Хастара и Пуйката хванати 24 часа след кражбата на беемвето, то е открито

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Само 24 часа след кражбата на кола в София са били задържани Асен Колев-Хастара и Валентин Кирилов-Пуйката. Те са били арестувани край пернишкото село Студена.

Сигналът за кражбата на беемвето бил подаден на 29 август. То било задигнато от столичния кв. "Студентски град". Още на следващия ден криминалисти от 7-о РУ в София, сектор "Автокражби" в СДВР, ОД на МВР - Перник, и Националната полиция, открили колата край Студена. Хастара и Пуйката били близо до нея. Те са обвинени за кражбата на колата.

Двамата мъже имат дълги досиета, пълни с кражби на коли.