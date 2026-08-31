Министър Вълчев: Науката се развива, когато обединяваме знания и талантливи млади умове

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Науката се развива, когато обединяваме знания и талантливи млади умове. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при откриването на международната научна конференция EXO-MPS, посветена на изследването на екзопланетите и многопланетните системи.

Форумът събра в София над 100 учени от цял свят, като значителна част от участниците са млади специалисти и докторанти. Научното събитие ще продължи до края на седмицата в Софийския университет „Св. Климент Охридски", където ще бъдат представени научни изследвания и ще се проведе обмен на опит и идеи, съобщиха от министерство на образованието.

„В днешно време нито една страна, колкото и успешна да бъде, каквито и силни научни школи да има, не може сама да се справя с фундаменталните проблеми на знанието. Този път е възможен само ако вървим заедно", каза Вълчев при откриването.

Той поздрави учените и ръководителите на инициативата както за добрата работа, така и за усилията им да привличат и обединяват световни специалисти и талантливи млади умове.

„С вашите усилия създавате едни нови перспективи в изследванията на екзопланетите, като отваряте полета, които могат да увлекат много млади хора по пътя на знанието", подчерта министърът.

С конференцията приключва и изпълнението на проекта „EXO-RESTART", подкрепен от Националната научна програма на Министерството на образованието и науката „ВИХРЕН-2021".

Проф. Вълчев подчерта значението на проекта, който поставя основите на бъдещи добри практики.

„Този проект извървя изключителен път и нямаше да бъде толкова успешен, ако не беше събрал изследователи от Европа и млади таланти и специалисти, които се вълнуват от темата", каза той. Министърът увери, че МОН ще продължи да подкрепя не само конкретни инициативи, но и цялостното развитие на научната общност в България.

Проектът „EXO-RESTART" се изпълнява от Физическия факултет на Софийския университет, а негов ръководител е д-р Трифон Трифонов, който представи постигнатите резултати.

В рамките на проекта са публикувани над 40 научни труда във водещи световни издания, сред които Nature, Astrophysical Journal, Astronomy & Astrophysics и други. Открити са повече от 30 нови екзопланети. Резултатите от изследванията са представени на множество научни форуми по света, включително в САЩ, Китай, Европа и България.

Основният фокус на проекта е систематичното преразглеждане на статистическите и физическите характеристики както на вече известни, така и на новооткрити многопланетни системи. Чрез съвременни цифрови методи учените изследват процесите на формиране и еволюция на планетите.

Целта е не само да бъдат откривани нови планети, но и да се установи какви са техните орбити и дали планетните системи остават стабилни в дългосрочен план.

На откриването на форума присъстваха още заместник-ректорът на Софийския университет проф. Соня Милева, деканът на Физическия факултет проф. Георги Райновски, управителят на Фонд „Научни изследвания" проф. Юрий Кълвачев, представители на научната и академичната общност и други гости.