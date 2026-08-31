Гневни родители обсадиха Хуманитарната гимназия в Пловдив - не вярват, че отваря на 15. IX. (Снимки)

100-ина родители се изсипаха в двора на Хуманитарната гимназия в Пловдив и притиснаха с въпроси строител, зам.-кмет и районен управник. Те са гневни от проточилия се две години ремонт на най-старото училище и не вярват, че на 15 септември децата им ще се завърнат в него.

В 141-годишната сграда съжителстват ОУ "Княз Александър Първи" и "Св. св. Кирил и Методий" с общо над 2000 ученици.

"Защо толкова се забави този ремонт? Децата ни пак ли ще обикалят други училища", питаха един през друг ядосани родители. Обстановката бе, меко казано, напрегната. Мнозина изказаха съмнения, че за първия учебен ден ще отвори, тъй като все още текат довършителни работи. Имат да се поставя паркет и первази в някои от класните стаи. Тепърва ще се прави обзавеждане. Беше казано, че ако трябва, ще се мине и на нощен режим на работа, но училището ще е готово.

Изпълнителят помоли родителите да не влизат в класните стаи, тъй като има подготвени кабинети за лакиране. Георги Стаменов (вдясно), Пламен Панов (до него) и директорът Емил Начев се опитаха да успокоят родителите. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Директорът на Хуманитарната гимназия Емил Начев ги увери, че към този момент работата е свършена на 99,9%. Те обаче не искаха да хванат вяра на думите му.

Кметът на "Централен" Георги Стаменов обясни, че забавянето е дошло от изненадите, които са се появявали. И че всяка стъпка е трябвало да бъде съгласувана с Института за паметници на културата.

Мнозина се възмущаваха, че не са видели проекта за реставрация. Отговорено им бе, че той е на разположение в общината. "Откакто поех и образованието, на всеки съм отговорил", заяви зам.-кметът Пламен Панов. Преди него с този ресор се занимаваше Владимир Темелков, който си тръгна в края на май т.г. Именно той обеща м.г., че за 15 септември Хуманитарната гимназия ще е готова.