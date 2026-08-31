Протест в София в подкрепа на Ива Михайлова, съдена в Северна Македония

Граждани се събраха пред посолството на Република Северна Македония в София в подкрепа на Ива Михайлова, срещу която тече съдебно дело в Кочани. Демонстрацията е организирана от фондация „Македония". В района има засилено полицейско присъствие, но протестът не затруднява движението.

В 10 ч. днес в Кочани започна заседанието по делото срещу Михайлова, която има българско и македонско гражданство. Тя е обвинена за тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата, след катастрофа от началото на октомври 2025 г., при която загива човек, а няколко души са ранени, сред тях и Михайлова, предава БТА.

След катастрофата документите на Михайлова са били отнети, което според близките й възпрепятства лечението й в България. Тя е с тежки травми на гръбначния стълб и има нужда от лечение, което според представените медицински документи не може да бъде осигурено в Северна Македония.

На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението на Основния съд в Кочани, с което беше отказано на Михайлова да продължи лечението си в България. В съда са представени заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония относно тежестта на състоянието й и необходимото лечение.

„Събрали сме се, за да подкрепим българката Ива Михайлова от Кочани, която е жертва на съдебната система в Република Северна Македония", заяви пред журналисти председателят на фондация „Македония" Виктор Стоянов.

По думите му вече 10 месеца Михайлова не може да получи необходимото лечение. „Тя остава инвалид. Тя е жертвата в катастрофата", каза Стоянов.

Протестиращите настояват Михайлова да получи възможност да се лекува и да бъде защитено правото й на живот. Организаторите настояват и за защита на правата на българите в Северна Македония.

Според Стоянов съдебният процес срещу Михайлова е „фарс". Той постави под съмнение и ключовата пътна експертиза по делото, като заяви, че тя е била изготвена от полицай, който не притежава необходимото образование.

„Българската дипломация е активна, но не е ефективна. Ако беше ефективна, българите нямаше да бъдат преследвани в Република Северна Македония", коментира още Стоянов.

На протеста присъства и бащата на Ива Михайлова – Симеон Михайлов. Той благодари на българите за подкрепата към дъщеря му.

Според него отношението към Ива е свързано и с факта, че тя се определя като българка и заявява, че има български корени.

„Стигна се до този момент заради нейното определение, че се чувства българка и е с български корени", каза Симеон Михайлов.

Той заяви, че всичко необходимо за лечението на дъщеря му в България вече е подготвено и се чака единствено тя да бъде освободена. По думите му има готовност за лечение и в Турция или Израел, ако необходимата терапия не може да бъде осигурена у нас.

На плакатите на протеста пише: „Свобода за Ива! Здравето е право, не привилегия", „Подкрепа за българите в Северна Македония" и „Лечение за Ива сега". Демонстрацията е подкрепена и от гражданската организация „Будители".

Организаторите обявиха, че ще проведат нов протест в края на септември или началото на октомври, ако дотогава Ива Михайлова не бъде освободена.