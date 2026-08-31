Издирван за грабеж с пистолет и 70 000 евро блъсна полицай край село Партизани

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Издирван за тежко престъпление 32-годишен мъж е задържан след преследване с полицията и инцидент, при който е блъснал полицейски служител. Случаят е станал на 28 август около 16:35 ч. в района на село Партизани, съобщиха от полицията.

Мъжът е бил обявен за общодържавно издирване във връзка с досъдебно производство за грабеж. По разследването се проверяват данни, че при престъплението е използван пистолет, а след заплахата са били принудително изтеглени и преведени общо 70 000 евро.

По-рано служители на РУ – Велики Преслав са подали информация, че издирваният е засечен да се движи с автомобила си. Водачът обаче не се е подчинил на сигналите за спиране и продължил по маршрута.

В района на с. Партизани автомобилът бил забелязан от предварително позициониран полицейски екип на РУ – Провадия. И този път водачът не спрял, а направил опит да се отдалечи. Полицаите го последвали.

Преследването приключило при контролно-пропускателно съоръжение, изградено по маршрута. Водачът не спрял и блъснал с автомобила си полицейски служител, който се намирал на банкета.

След удара автомобилът напуснал пътното платно и попаднал в крайпътна канавка. 32-годишният мъж бил задържан непосредствено след инцидента.

Пострадалият полицейски служител е настанен в болница с фрактура на дясната бедрена кост. Няма опасност за живота му.

За инцидента е образувано отделно досъдебно производство за причинена на полицейския служител средна телесна повреда.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по двата случая продължава под наблюдението на Окръжна прокуратура – Варна.