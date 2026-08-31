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След пороя в Пещера се налага спешен ремонт на довеждащия водопровод

Диана Варникова

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Кметът на Община Пещера Йордан Младенов, народният представител Васил Филев, управителят на „ВКС" ЕООД и специалисти от Общинската администрация извършиха оглед на довеждащия водопровод, изграден в коритото на река Новомахаленска над града.

Посещението е във връзка с нанесените щети след високите води и придошлата на 24 август река, които са повредили участъци от водопровода.

При огледа е установено, че водната стихия е подкопала и основите на каптирания извор, което налага спешни ремонтни дейности за укрепване на подпорните стени на събирателната шахта.

По време на огледа кметът Йордан Младенов поиска съдействие от народния представител Васил Филев за предприемане на необходимите действия за сключване на споразумение между Община Пещера и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Целта е да бъде осигурено финансиране за реконструкция и ремонт на повредените участъци от довеждащия водопровод.

Община Пещера разполага със съгласуван проект за строеж, който вече две години очаква сключване на споразумение и осигуряване на финансиране от МРРБ.

С оглед на настъпилите допълнителни повреди необходимостта от реализацията му става още по- належаща.

Междувременно, със заповед на кмета Йордан Младенов днес ще бъде свикана междуведомствена комисия, която ще извърши оглед на коритото на Стара река в градската част.

Пред членовете на комисията кметът ще представи и информация за състоянието на каптажа на извора и необходимите ремонтни дейности за неговото укрепване.

Община Пещера предприема действия за възстановяване на съоръженията и ограничаване на риска от нови повреди при бъдещо повишаване на нивото на реките.

Народният представител Васил Филев и кметът на Община Пещера Йордан Младенов огледаха компрометирани участъци от довеждащия водопровод
Народният представител Васил Филев и кметът на Община Пещера Йордан Младенов огледаха компрометирани участъци от довеждащия водопровод
Народният представител Васил Филев и кметът на Община Пещера Йордан Младенов огледаха компрометирани участъци от довеждащия водопровод

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