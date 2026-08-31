МОН предлага увеличение на компенсациите за деца без място в детска градина

Родителите на деца, за които не е осигурено място в държавна или общинска детска градина, да могат да получават до 320 евро месечно за покриване на разходите по отглеждането и обучението им. Това увеличение на максималната сума е заложено в проект на заповед на Министерството на образованието и науката (МОН).

Предвижда се новият таван от 320 евро да се прилага за разходите, направени от 1 август. В момента максималната сума е 296,55 евро на месец за едно дете, което означава увеличение с 23,45 евро.

Подкрепата е предназначена за семейства с деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас, когато те не са получили място в системата на държавното или общинското предучилищно образование.

Сумата не се предоставя автоматично в максималния размер. Държавата възстановява на родителите доказаните разходи за отглеждане и обучение на детето, като изплатената сума не може да надхвърля определения месечен лимит.

Проектът на заповед е публикуван за обществено обсъждане. Предложения и становища по него могат да се представят до 14 септември.