Четирима затворници помагат за по-чисто Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима мъже, изтърпяващи наказания за противозаконни прояви, се включиха в почистването и облагородяването на района около Областната администрация във Велико Търново. Инициативата стартира на 31 август по идея на областния управител Марин Богомилов и е реализирана съвместно с Областната служба „Изтърпяване на наказанията".

Под надзора на охрана мъжете се заеха с поддръжката на прилежащите пространства около сградата на администрацията. Те косиха тревните площи, събираха отпадъци и оформяха алеите.

Инициативата има за цел не само да подобри вида на района в централната част, но и да осигури трудова ангажираност и възможност за социална интеграция на хората, които изтърпяват наказания, съобщават от пресцентъра на администрацията.

Сътрудничеството между Областната администрация и местната служба за изпълнение на наказанията е договорено между екипа на областния управител и ръководството на службата.

В работата си Марин Богомилов поставя акцент върху сигурността, обществения ред и взаимодействието между институциите. Акцията е част от усилията за координация между различните структури в областта и реализиране на инициативи с обществена полза.

Идеята е подобни съвместни дейности да съчетават грижата за градската среда с ангажиране на лицата, изтърпяващи наказания, в общественополезен труд.