За ден 35 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 10 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 35 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол, 20 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 15 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 10, а седем са отказали тестване. 14 988 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 17 939 водачи и пътници. Съставени са 4002 фиша и 371 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.