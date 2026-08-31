Издирват 78-годишна жена с деменция, изчезнала от дома си в село Горна Диканя

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ОДМВР – Перник издирва 78-годишната Лиляна Панова Йорданова от радомирското село Горна Диканя. Жената е напуснала дома си около 4 ч. на 30 август и оттогава е в неизвестност.

По данни на близките Лиляна Йорданова страда от деменция.

Жената е висока около 165 см. В момента на изчезването е била облечена със синя блуза на червени цветя и черен клин.

От полицията призовават гражданите, които са виждали жената или разполагат с информация за местонахождението ѝ, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.

Всеки сигнал може да помогне за установяването на местонахождението на 78-годишната жена.