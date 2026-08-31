Спасиха малък креслив орел в зооцентъра в Добрич

Малък креслив орел, забелязан в края на миналата седмица в центъра на Варна в бедстващо състояние, е настанен за рехабилитация в Центъра за защита на природата и животните в Добрич, съобщават оттам.

Птицата е наблюдавана ежедневно от доброволци на Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/ във Варна, които са организирали акция по нейното залавяне. След това орелът е транспортиран до Добрич от съвместен екип на БДЗП и Центъра за защита на природата и животните.

При прегледа е установено, че птицата е отслабнала, но е в добро общо състояние. Наблюдава се обаче неестествено поведение – орелът не лети добре, не проявява страх от хората и приема храна от ръка.

По данни на БДЗП около крака на птицата ясно личи следа от сезал, поставен от човек. Според дружеството това, както и поведението на орела, показва, че той вероятно е бил държан в плен, след като е бил взет от природата. От БДЗП напомнят, че отглеждането в плен на защитени диви животни, взети от природата, е незаконно.

Малкият креслив орел е прелетна хищна птица, която гнезди в България и в края на лятото мигрира на юг. За младите птици е важно преди миграцията да са развили умения за летене, ловуване и самостоятелно оцеляване. Предстои птицата да премине през рехабилитация и подготовка за връщането й в природата.