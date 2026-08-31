Слави Трифонов към Демерджиев: Ще изнесете пълната информация за "Петрохан", защото нямате избор

Напоследък сте доста ангажиран. Хванахте един заглушител, който се оказа акумулатор с кабели. Изпуснахте един тиктокър с гривна, която не работи, иронизира МВР шефа лидерът на ИТН

"Господин Демерджиев, нашата кореспонденция продължава, разбира се, едностранно, но аз вярвам, че можете да четете и рано или късно Вие ще дадете отговори и ще изнесете пълната информация за случая „Петрохан", защото така е редно и защото, в крайна сметка, Вие нямате избор". Така лидерът на ИТН Слави Трифонов започва поредното си писмо до вътрешния министър Иван Демерджиев. Той настоява Демерджиев да огласи пълната информация по случая „Петрохан" и го обвинява, че не е изпълнил обещанието си до края на август да представи данни за разследването. Трифонов дори намеква за политическо прикриване на случая.

Ето и пълния текст на писмото:

ДО

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ ДО

РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Господин Демерджиев,

нашата кореспонденция продължава, разбира се, едностранно, но аз вярвам, че можете да четете и рано или късно Вие ще дадете отговори и ще изнесете пълната информация за случая „Петрохан", защото така е редно и защото, в крайна сметка, Вие нямате избор. Накрая Вие ще кажете всичко за случая „Петрохан", защото не можете да си измислите фактите. Те са такива, каквито са.

Сега, от друга страна, аз Ви разбирам. Вие напоследък сте доста ангажиран. Хванахте един заглушител, който се оказа акумулатор с кабели. Изпуснахте един тиктокър с гривна, която не работи, Вие го търсите, а той всеки ден Ви се подиграва на живо в ТикТок.

Арестувате журналисти. Сигурно не Ви е лесно, но нямате избор. А може би нямате и календар, затова ще Ви подсетя и ще Ви кажа, че днес е 31-ви август, а Вие съвсем отговорно заявихте преди около месец, че в края на месец август ще дадете информацията за разследването на случая „Петрохан".

Днес е краят на месец август и става ясно, че Вие не си държите на думата. Или пък може би си държите на думата, но сте дали дума, явно, на ППДБ и ги прикривате. Само че, ако това е вярно, то няма да Ви доведе до нищо добро.

Не знам. Аз гадая. Защото Вие си траете.

Но аз няма да си трая, господин Демерджиев. Ако си мислите, че ще спра, че рано или късно ще ми писне - няма. Няма значение колко време ще ми отнеме. А и Вие няма да сте вечно министър на вътрешните работи.

Затова ще Ви цитирам Сенека: „Veritatem dies aperit". Това означава „Времето разкрива истината".

На 2 февруари 2026 г. в района на хижа „Петрохан" бяха открити телата на трима мъже – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. По-късно, на 8 февруари, под връх Околчица намериха мъртви още трима души – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев. Така загиналите по случая станаха шестима.

Разследването предизвика огромен обществен интерес заради противоречивите версии за случилото се. Първоначално около „Петрохан" се появиха различни хипотези – включително за убийства, самоубийства и връзка с групата около Ивайло Калушев.

На 26 май Трифонов изпраща първото си писмо по темата до вътрешния министър, с копие до премиера Румен Радев. Тогава Трифонов подчертава, че случаят е под ръководството на новия министър и че около него има „ужасно много въпроси", които все още нямат официални отговори.

На 3 юни Трифонов пише отново и вече настоява за конкретни отговори, като заявява, че като гражданин и данъкоплатец има право да получи информация за разследването. В следващите си писма той обвинява Демерджиев, че се крие зад прокуратурата и че мълчанието на институциите поражда конспиративни версии.

На 15 юни Трифонов отново атакува министъра с думите, че той дава интервюта по различни теми, но „за случая „Петрохан" мълчите като риба". Тогава се заканва да пише всяка седмица, докато не бъде изнесена „цялата истина" по случая.

На 16 юни все пак идва отговор от Демерджиев. Министерството посочва, че разследването се води под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – София и все още не е приключило, като се извършват активни действия за събиране на доказателства. Трифонов обаче определя отговора като формален и заявява, че иска „отговори, а не оправдания".

На 29 юни Трифонов отново пише до Демерджиев и се шегува, че толкова писма не е писал дори „в казармата на гаджето". Той заявява, че ще продължи да пита, а колкото повече министърът мълчи, толкова по-подозрителен ставало поведението му.