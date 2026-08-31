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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23480812 www.24chasa.bg

КПК и КОНПИ обединяват усилия за по-ефективно противодействие на корупцията

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Председателят на Комисията за противодействие на корупцията Пламен Тодоров и изпълняващият длъжността председател на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество Антоанета Георгиева – Цонкова подписаха днес Меморандум за сътрудничество между двете комисии. Това съобщиха от пресцентъра на  Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

С меморандума се създава рамка за взаимодействие между КПК и КОНПИ при изпълнение на законовите им правомощия. Предвижда се обмен на информация и експертен опит, както и взаимодействие в случаите, когато установени при работата на едната комисия данни имат значение за правомощията на другата.

Документът урежда и редица конкретни хипотези, при които КПК уведомява КОНПИ, включително при установено несъответствие в декларация за имущество и интереси при условията на закона, при влязъл в сила акт за установен конфликт на интереси и при неподаване на декларация в предвидените от закона случаи.

Освен обмен на информация и експертен опит, двете комисии ще могат да провеждат съвместни обучения, работни срещи, семинари и други професионални инициативи, както и да обменят анализи, методически материали и добри практики.

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