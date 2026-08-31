Военната академия открива академичната 2026/2027 година

Военната академия „Г. С. Раковски" ще открие тържествeно академичната 2026/2027 година за офицери утре, 1 септември. Ритуалът включва посрещане на бойното знаме, приемане на строя от началника на Военна академия генерал-майор Стайко Прокопиев и водосвет за началото на учебната година.

По традиция от 10.00 ч в зала „Тържествена" министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще изнесат лекции пред офицерите и преподавателския състав. На откриването на учебната година са поканени също представители на академичната и научна общност, ректори, Съвета на настоятелите на Военната академия и др., съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.