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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23480874 www.24chasa.bg

Демерджиев се среща с шефа на Фронтекс в Полша

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Ханс Лейтенс КАДЪР: Екс/@ministerieJenV

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заминава на работно посещение в Полша. Там той ще се срещне с шефа на Фронтекс Ханс Лейтенс. 

Програмата на визитата във Варшава включва двустранна среща на министър Иван Демерджиев с колегата му Марчин Кервински, министър на вътрешните работи на Полша. Координацията и задълбочаването на сътрудничеството за гарантиране на сигурността на ЕС, противодействие на организираната престъпност и киберпрестъпленията ще бъдат акценти в разговорите.

Предвидени са още посещение в централата на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс и среща с изпълнителния директор Ханс Лейтенс. Ще бъдат обсъдени защитата на външните граници на ЕС, противодействието на незаконната миграция и бъдещото развитие на капацитета и оперативните възможности на агенцията.

Ханс Лейтенс КАДЪР: Екс/@ministerieJenV

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