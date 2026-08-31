Демерджиев се среща с шефа на Фронтекс в Полша

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заминава на работно посещение в Полша. Там той ще се срещне с шефа на Фронтекс Ханс Лейтенс.

Програмата на визитата във Варшава включва двустранна среща на министър Иван Демерджиев с колегата му Марчин Кервински, министър на вътрешните работи на Полша. Координацията и задълбочаването на сътрудничеството за гарантиране на сигурността на ЕС, противодействие на организираната престъпност и киберпрестъпленията ще бъдат акценти в разговорите.

Предвидени са още посещение в централата на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс и среща с изпълнителния директор Ханс Лейтенс. Ще бъдат обсъдени защитата на външните граници на ЕС, противодействието на незаконната миграция и бъдещото развитие на капацитета и оперативните възможности на агенцията.