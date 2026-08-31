Фестивалът „Виа Понтика” в Балчик акцентира на Стефан Цанев и Доротея Тончева

Две значими годишнини – 90 години от рождението на Стефан Цанев и 80 години от рождението на Доротея Тончева, са основен акцент в XIX международен фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика", който се провежда в Балчик от 31 август до 15 септември, каза артистичният директор на фестивала Веселин Ранков. Събитията поставят във фокус творческия и житейския път на Цанев и Тончева, свързани от десетилетия с Балчик, каза артистичният директор на фестивала Веселин Ранков.

Фестивалът ще бъде открит на площад „21 септември" на площада пред общината в Балчик на 31 август с ретроспективна изложба, посветена на двамата юбиляри. В същия ден в туристическия културно-информационния център „Мелницата" в Балчик ще бъде прожектиран специален епизод от поредицата „Умно село: Декалог 2024", посветен на Стефан Цанев, и ще бъде представен поетичният сборник „Носете си новите дрехи, момчета! Избрани стихове (1956-2026)".

Вечерта ще се състои срещата „Разговор с Дорис" със Стефан Цанев, Доротея Тончева и Хайгашот Агасян. В нея ще бъдат съчетани разговор, размисли, музикален съпровод и поезия.

Програмата ще продължи с прожекции на филмите „Нона" и „Шибил", както и на телевизионния театър „Цигуларката на Бога". На 4 септември народният театър „Иван Вазов" ще гостува с „Плач на ангел" от Стефан Цанев с участието на Христо Мутафчиев. На 8 септември ще бъде представен театралният рецитал „ПоетиТе" със стихове на Цанев в изпълнение на Теодора Духовникова, Владимир Пенев, Захари Бахаров и Юлиан Вергов.