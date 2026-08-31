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Александър Томов ще се кандидатира за президент

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Александър Томов КАДЪР: БНТ

Лидерът на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица" Александър Томов обяви, че ще се кандидатира за президент, съобщи БНТ.

В съобщение, разпространено до медиите, Томов обявява, че е приел "предложението на голяма група български учени, общественици, дейци на културата и спорта."

Александър Томов заявява, че разполага с програма, основана на идеята за ускоряване на икономическия растеж и доходите над средните за Европа, което спира процеса на намаляване и изчезване на българската нация.

Той се обявява против ограничаването на правата на българския президент и поставянето му в зависимост от партийни лидери и го определя като "грубо погазване на основния закон на страната".

"Искам да върна законната сила на българския президент – като носител на стратегията, като гарант и носител на единството на нацията, като представител на страната в международните отношения, като главнокомандващ на въоръжените сили", заявява Томов.

Александър Томов възразява срещу опитите да се нагласят сегашните избори около един кандидат, да се бяга от дебати и сблъсък на идеи, което демотивира гражданите и ги лишава от основни демократични права.

Александър Томов КАДЪР: БНТ

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