Съдия Мирослава Тодорова поема делото срещу Лена Бориславова

Съдия Мирослава Тодорова ще гледа на втора инстанция т.нар. дело "Корал" срещу бившата депутатка от "Продължаваме промяната" Лена Бориславова. Това става ясно от сайта на Софийския градски съд, където делото е насрочено за 2 октомври от 12 часа.

Бориславова беше оправдана на първа инстанция през ноември м.г., но още тогава от прокуратурата обявиха, че ще протестират. Според държавното обвинение тя е използвала неистински частни документи за изваждането на Кирил Петков от сдружението "Да запазим Корал" през 2021 г.

До разследването се стигна след като председателят на сдружението Атанас Русев подаде сигнал. В него той твърдеше, че през 2021 г. Бориславова е представила пред Агенцията по вписванията пълномощно и други документи с подправен негов подпис. Става дума за изготвено пълномощно от негово име, както и протокол от заседание на сдружението, а целта била Кирил Петков да бъде освободен навреме като член на Управителния съвет на „Да запазим Корал", за да може да стане министър на икономиката в първото служебно правителство на Румен Радев.

В своите обяснения пред съда Бориславова каза, че не е извършвала деянието, в което я обвиняват, защото уставът бил такъв, че било достатъчно уведомление.