Напредва ремонтът на ул."Полтава" във Велико Търново

Основният ремонт на улица „Полтава" се изпълнява с добро темпо и напредва. Основната за квартал „Колю Фичето" транспортна връзка се модернизира за първи път след построяването й. Финансирането е по инвестиционната програма на Община Велико Търново, припомнят от екипа на Даниел Панов.

Първи голям ефект е смяната на над 1 километър стар водопровод на десетки години. Това слага край на постоянните аварии, спиране на водата и разкопаване.

Новите тръби вече са положени в първия участък – от кръстовището с ул. „Арх. Петър Матанов" до ул. „Симеон Велики".

Вторият голям ефект е разширението и оформянето на близо 100 нови паркоместа само в първия участък. Използван е скатът под бул. „България", изградена е подпорна стена.

Трети голям ефект е облагородяването на междублоковите пространства в подножието на „Полтава", оформяне на още десетки паркоместа и значително озеленяване, изброяват от администрацията.

Дърветата, които се премахват са стари, достигнали са пределната си възраст на развитие от 35-40 години.

На мястото на старите и на единични бройки малки дървета ще бъдат засадени широколистни видове, подходящи за градска среда и образуващи достатъчно големи корони. Дървета ще бъдат посадени и в новите зелени пространства по улицата.

Общият брой на новопосадените видове ще е значително по-голям от този на премахнатите стари.

Предстои цялостно преасфалтиране. Оформят се и нови тротоари, изградени са две нови стълбища към бул. „България".

Полагането на изравнителният пласт и на вторият слой вече се прави в първия участък на „Полтава". Преасфалтирането включва и локалните платна към жилищните сгради по дължината на „Полтава". Монтира се и ново осветление.

Докато трае основният ремонт, автобус №2 се движи по обходен маршрут в кв. „Колю Фичето" – вместо по улици „Полтава" и „Оборище", линията се изпълнява по бул. „България" (под НВУ „Васил Левски") – западен пътен възел и ул. „Магистрална". Ползват се спирките на автобус №110.