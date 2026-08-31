Дадоха на съд рецидивист, пребивал и заплашвал да убие приятелката си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу 31-годишния Ц.Н. Той е обвинен за заплахи и закани, включително с убийство, както и за причиняване на лека телесна повреда. Деянията са извършени в условията на домашно насилие. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Обвиняемият Ц.Н. е осъждан, включително за грабеж, придружен с убийство. Наложеното му наказание „лишаване от свобода" той изтърпял през 2018 г.

От 2019 г. обвиняемият живеел на съпружески начала с Д.Д. в жилище в Монтана. От съвместното им съжителство двамата имат дете.

Първоначално отношенията между тях били нормални, но през 2023 г. в поведението на обвиняемия започнали да се наблюдават промени. Той станал раздразнителен и избухлив, проявявал агресия спрямо Д.Д., обиждал я и вдигал скандали. Имало и случаи на упражнено спрямо нея физическо насилие, както и на насочване на нож.

Впоследствие Ц.Н. започнал да й отправя закани, включително с убийство, както и да й изпраща съобщения чрез приложение за комуникация, в които отправял заплахи.

За нито един от тези случаи пострадалата не подала сигнали в полицията и в прокуратурата, нито молби по механизма за незабавна защита от домашно насилие.

На 24.12.2025 г. между двамата отново възникнал конфликт. Обвиняемият я обиждал, проявил агресия и й нанесъл побой.

Д.Д. напуснала жилището и посетила Спешния медицински център. За случилото се бил подаден сигнал до органите на полицията.

В хода на разследването е била изготвена съдебномедицинска експертиза, според заключението на която вследствие на нанесения й побой пострадалата получила оток и кръвонасядания в областта на ухото и различни части на тялото.

Предстои делото да продължи в съда.