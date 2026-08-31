Убитата в София млада жена е японка

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Гражданка на Япония е убитата в София млада жена, научи "24 часа". Тя бе заклана тази сутрин от приятеля си - украинец.

Мъжът я убил в апартамента им в столичния кв. "Бъкстон". След това излязъл навън и започнал да троши коли. Бил с ножа в ръка и заплашил няколко души, разказаха жители на квартала пред "24 часа". Te извикали полиция. Пристигналите на място криминалисти задържали мъжа. Едва след това се разбрало, че в дума му има труп на жена.

Мъжът е задържан, очаква се прокуратурата да му повдигне обвинение.