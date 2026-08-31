Хващали средно по двама на ден да шофират пияни в област Велико Търново

14 водачи, употребили алкохол и над 1300 нарушения на скоростните режими установиха полицаи за седмица в област Велико Търново. Двама от пияните са били зад волана на товарни автомобили, при това с наад 1.2 промила алкохол, става ясно от статистиката на ОДМВР.

1957 автомобила, от тях 220 товарни и 2534 лица са проверени в периода 23-29 август 2026 г. на територията на ОДМВР - В. Търново. Съставени са 85 акта и са наложени 1088 глоби по фиш. Установени са 9 водачи, употребили алкохол до 1,2 промила и 5-ма над 1,2 промила. 15 водачи не са осигурили предимство. За неправилно изпреварване са санкционирани 157. 101 не са използвали обезопасителен колан или каска, 45 са говорили по телефона по време на движение, а технически неизправните автомобили са били 43. За нарушаване на скоростните режими са санкционирани 1311 водачи, от тях 88 на товарни автомобили. През отчетения период са установени двама водачи на товарни автомобили с алкохол над 1,2 промила. 24-ма са изпреварвали неправилно, а 21 са били без предпазен колан.

През изминалата седмица с помощта на безпилотно летателно средство са проверени 20 автомобила и 24 лица. Наложени са 17 глоби по фиш.