Областният управител застана зад каузата: Търново - историческа и духовна столица в Конституцията

Областният управител на област Велико Търново Марин Богомилов даде категоричната си подкрепа за инициативата старата столица да бъде официално вписана в Конституцията на като историческа и духовна столица на страната. Това стана ясно по време на работна среща между Богомилов и Станислав Стоянов – председател на Сдружение "Велико Търново – историческа и духовна столица на България", съобщиха от пресцентъра.

„През 2019 г. Народното събрание обяви Велико Търново за историческа и духовна столица, но това остава само символично звание. Искаме това да бъде записано в основния закон на страната, за да се търси съдействие от всички институции, да се състави експертен екип и да се определи механизъм за бъдещото развитие на Велико Търново. Нужни са специален статут и закон, за да получи старата столица необходимото признание и да се инвестира в развитието на старопрестолнината", подчерта Станислав Стоянов.

Марин Богомилов увери, че за реализирането на родолюбивата кауза вече са се ангажирали и народните представители от „Прогресивна България" от Великотърновския регион, като съдействие е заявила доц. Диана Димитрова.

Богомилов увери, че Областна администрация ще работи активно за осъществяването на идеята. „Тя е надпартийна, тя е национална, защото старопрестолният град е вечен. Той е символ на държавност, духовност и приемственост. Затова призовавам за обединение за осъществяването на инициативата", подчерта Богомилов.

В знак на признателност и уважение към каузата, Станислав Стоянов подари на областния управител уникалния сборник „Велико Търново – исторически град със забележителна архитектура и природа" с автор арх. Донка Колева.

Той показа благодарствено писмо от Румен Радев в качеството му на президент, след като му бил подарен Сборника на арх.Колева

Инициативата за конституционно признание на Велико Търново цели да осигури дългосрочна перспектива за развитие на града като национален духовен и културен център, както и да привлече целенасочени държавни инвестиции за опазване на неговото историческо наследство.