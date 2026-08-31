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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23481586 www.24chasa.bg

Моторист се бори за живота си след катастрофа на разклона за село Мусина

Дима Максимова

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Мотоциклетист е в тежко състояние, след катастрофа. Произшествието е станало днес на разклона за с. Мусина. По първоначална информация са се ударили мотоциклет и микробус, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Пострадал е мотористът. Той е настанен за лечение във великотърновската болница, с опасност за живота. Другият водач е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. На двамата водачи са взети кръвни проби.

Причините за произшествието се изясняват. По случая е започнато досъдебно производство.

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